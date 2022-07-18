Посол Нигерии в Москве Шеху: страна готова рассмотреть запрос на признание республик Донбасса, если он поступит

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18 июля 2022, 08:19 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Нигерии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Абуджа готова рассмотреть запрос на признание независимого статуса республик Донбасса, если он поступит. На это, как передает РИА Новости, указал нигерийский посол в Российской Федерации Абдуллахи Шеху.

«Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны Абдуллахи Шеху», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава немецкого кабинета министров Олаф Шольц отметил, что Европейский союз не отменит ограничительные меры в отношении России в случае мира на Украине на условиях Москвы.