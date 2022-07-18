Посол Нигерии в Москве Шеху: страна готова рассмотреть запрос на признание республик Донбасса, если он поступит

Абуджа готова рассмотреть запрос на признание независимого статуса республик Донбасса, если он поступит. На это, как передает РИА Новости, указал нигерийский посол в Российской Федерации Абдуллахи Шеху.
«Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны Абдуллахи Шеху», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в понедельник, глава немецкого кабинета министров Олаф Шольц отметил, что Европейский союз не отменит ограничительные меры в отношении России в случае мира на Украине на условиях Москвы.