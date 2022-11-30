Украина разоружает НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

30 ноября 2022, 11:42

От огромного советского парка артиллерийских орудий после распада Советского Союза Украине достались 3725 с нарезными стволами. А нарезной ствол – очень сложное изделие, и во всех армиях мира их насчитывается не больше 20 тыс. штук. Увы, они выходят из строя в среднем после нескольких тысяч выстрелов, и их ремонт или замена может производиться только на специализированных бронетанковых предприятиях. На Украине почти все предприятия по ремонту и замене артстволов были уничтожены за последние 9 месяцев. Да и ремонтировать уже было нечего.



Большая часть из переданных Украине советских гаубиц, в том числе САУ, ещё до начала СВО была продана Киевом куда только можно. Неизвестные покупатели в первую очередь забирали как раз сверхнадёжные советские гаубицы, прежде всего САУ, к которым на Украине имелось и огромное количество снарядов. Их тоже продавали, скорее всего, мошенническим путём. Неслучайно же за последние 25 лет на Украине не раз взрывались военные склады не только с артиллерийскими снарядами, но и с ракетами разных типов базирования. Так украинские жулики заметали следы воровства. Напомним о некоторых взрывах только последних 15 лет.



Именно по этой причине ВСУ сегодня используют артиллерийские орудия и САУ производства стран НАТО. Или советские орудия, которые поступают на Украину из стран бывшего Варшавского договора вместе со снарядами, которые у них не взрывались, как на Украине, и остатки которых они выгребают со своих военных складов для передачи ВСУ. При этом Вашингтон не торопится перенаправлять аналогичное оружие из уязвимых регионов, таких как Тайвань и Корея, где Китай и Северная Корея постоянно проверяют США на вшивость.



Первая проблема – это большое число выпускаемых ежедневно снарядов со стороны ВСУ. К примеру, в Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не особо беспокоиться о противовоздушной обороне. Говорят, что на Украине – это от 2 до 4 тыс. штук в сутки. Иными словами, день стрельбы на Украине – это месяц или больше в Афганистане. Но в НАТО, несмотря на это, обещали и обещают нарастить поток вооружения для Украины. И на словах всё вроде бы хорошо, но конкретные цифры поставок говорят об их заметном сокращении. Поставки оружия через польский город Жешув только в ноябре упали в сравнении с октябрём на треть. А в сравнении с летом – на 53%. А ведь именно этот путь основной. Причин тому много. Одна из них – опустошение складов вооружённых сил США и НАТО.



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