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Госсекретарь США Блинкен: благодаря помощи Запада ситуация на фронте изменилась в пользу Украины

, 16:24

Госсекретарь США Блинкен: благодаря помощи Запада ситуация на фронте изменилась в пользу Украины
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Предоставляемая США и их союзниками помощь Украине помогла изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Америки Энтони Блинкена.

Источник передал, что Украина имеет «десятки партнеров и союзников по всему миру». Благодаря их вмешательству в «российскую агрессию» удалось постепенно изменить ситуацию на фронте. Теперь она складывается в пользу Украины.

Блинкен также добавил, что Запад смог «заглушить двигатель» экономики РФ, используя санкции и другие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что вопрос возвращения смертных казней не поднимался в Кремле.

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