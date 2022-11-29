Госсекретарь США Блинкен: благодаря помощи Запада ситуация на фронте изменилась в пользу Украины

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29 ноября 2022, 16:24

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Предоставляемая США и их союзниками помощь Украине помогла изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Америки Энтони Блинкена.



Источник передал, что Украина имеет «десятки партнеров и союзников по всему миру». Благодаря их вмешательству в «российскую агрессию» удалось постепенно изменить ситуацию на фронте. Теперь она складывается в пользу Украины.



Блинкен также добавил, что Запад смог «заглушить двигатель» экономики РФ, используя санкции и другие ограничительные меры.



Ранее сообщалось, что вопрос возвращения смертных казней не поднимался в Кремле.