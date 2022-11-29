Песков: в Кремле не обсуждали возможность возвращения смертной казни

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29 ноября 2022, 15:30

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В правительстве РФ не обсуждали возможность возвращения смертной казни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«У нас не было обсуждений этого вопроса»- ответил он на вопрос журналистов.

Тема связана с недавним заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. По его словам, возвращение смертной казни в стране может быть только при условии изменения текущей Конституции. На сегодняшний день на данную меру в стране действует мораторий.

Ранее сообщалось, что в России предложили вернуть смертную казнь для конкретных случаев.