Песков: в Кремле не обсуждали возможность возвращения смертной казни

В правительстве РФ не обсуждали возможность возвращения смертной казни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«У нас не было обсуждений этого вопроса»- ответил он на вопрос журналистов.
Тема связана с недавним заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. По его словам, возвращение смертной казни в стране может быть только при условии изменения текущей Конституции. На сегодняшний день на данную меру в стране действует мораторий.
Ранее сообщалось, что в России предложили вернуть смертную казнь для конкретных случаев.