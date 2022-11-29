Блинкен рассказал о планах наращивания присутствия НАТО «от Черного до Балтийского моря»

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29 ноября 2022, 15:37 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото:Guillaume Payen/globallook.com

Район Черного моря, отдельные участки которого РФ превратила в зону боев, имеет стратегическое значение для НАТО, поэтому альянс намерен наращивать свое присутствие в регионе. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник в Бухаресте, на пресс-конференции по итогам встречи со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.

При этом Блинкен отметил важную роль Румынии в «черноморской стратегии» альянса.

«Наше движение вперед не сдержать. Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. <...> Румыния - крайне важный участник этих усилий», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что цель НАТО в настоящее время - «выстраивание современных и оперативно совместимых вооруженных сил» на всем пространстве присутствия альянса, включая Черное море.

Ранее сообщалось, что Украина при поддержке НАТО укрепляет свои позиции в Черном море.