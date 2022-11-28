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Украина с помощью НАТО укрепляется в Азовском и Черном морях

, 10:52

Украина с помощью НАТО укрепляется в Азовском и Черном морях

Эксперты полагают, что в ближайшее время боевые действия между российской армией и ВСУ активизируются. Военные аналитики напоминают о готовности Москвы направить в зону проведения Специальной военной операции большого количества резервистов. В то же время в Киеве до начала нового года ждут поступления высокотехнологичного вооружения.

Ни о каком перемирии и передышке речи не идёт. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что армию Украины нужно укреплять. Победа России на Украине подорвёт систему безопасности в мире. Западные страны предпринимают серьёзные усилия, чтобы укрепить позиции Украины на море. Известно, что Украине передадут специальные подводные беспилотники для сканирования территорий и обнаружения угроз.

В Киеве считают, что одержать победу без установления контроля на Азовском и Чёрном морях будет невозможно. Однако сделать это можно будет только при поддержке НАТО. Силы военно-политического альянса помогут уничтожить российские субмарины и корабли. Военную помощь Украине окажет и Британия. Она в обозримой перспективе поставит противолодочные вертолёты. Для них английская армия уже подготовила десять экипажей.

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