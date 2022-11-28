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Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос возврата энергоактивов после аварии в Экибастузе

, 09:59 Источник: РБК

Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос возврата энергоактивов после аварии в Экибастузе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Lev Radin/globallook.com

После произошедшей на теплосетях аварии в Экибастузе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наказал премьер-министру страны Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возврата в госсобственность «проблемных энергетических активов». Такую информацию сообщает пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Заместитель руководителя также отметил, что жителям города будет оказана помощь, а ситуация в Экибастузе нормализуется в скором времени. 

Ранее сообщалось о том, что Токаев прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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