Эрдоган не исключил, что отношения Турции и Сирии наладятся: «в политике не бывает обид»

Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2022, 22:34 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency Office/globallook.com

Отношения Турции и Сирии могут наладиться — так же, как это происходит сейчас с Египтом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, во время встречи с молодежью в Конье.

Турецкий лидер напомнил, что несколько дней назад в Катаре, где открывался чемпионат мира по футболу, у него состоялась первая встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Он был очень рад этой встрече, мы также были счастливы», - сказал Эрдоган, выразив надежду, что процесс нормализации отношений Турции с Египтом продолжится.

Он предположил, что по такому же сценарию могут развиваться отношения и с Сирией.

«В следующем процессе так же, как это было урегулировано с Египтом, это дело может быть урегулировано с Сирией. В политике не бывает обид», - заявил Эрдоган.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что у России имеются разногласия с Турцией по ситуации в Сирии, однако они разрешимы.