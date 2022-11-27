Представитель правительства Жарын заявил об отсутствии сигналов о подготовке «военной агрессии» России в отношении Польши

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27 ноября 2022, 12:46

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Станислав Жарын, представитель польского правительства по безопасности информационного пространства, заявил об отсутствии сигналов о подготовке «военной агрессии» Российской Федерации в отношении Польши. Об этом пишет ТАСС.

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши», — отметил Жарын.

По словам представителя кабмина, в Варшаве считают крайне маловероятным сценарий, при котором Москва «затронет» территорию государства, входящего в Североатлантический альянс.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Станислав Жарын допустил, что конфликт на Украине со стратегическими перерывами может продолжаться годами.