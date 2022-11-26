Начальник войск РХБЗ Кириллов: экс-советник президента Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия США

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26 ноября 2022, 15:44

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Бывший советник президента Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биологического оружия США. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ.

«Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединенных Штатов, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее российская дипломатическая миссия в Вашингтоне указала на то, что Москва рассматривает критику американской стороной принятого Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела.