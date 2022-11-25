Елена Зеленская: 90% украинцев готовы терпеть перебои с электроснабжением в течение двух-трех лет

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25 ноября 2022, 16:48

Елена Зеленская. Фото: Attila Husejnow/globallook.com

Подавляющее большинство украинцев готовы терпеть перебои с подачей электроэнергии в течение долгого времени, если будут видеть реальные перспективы вступления страны в Евросоюз. Об этом в беседе с BBC заявила первая леди Украины Елена Зеленская. Интервью опубликовано в пятницу.

В ходе беседы с журналистом первая леди Украины процитировала данные некоего социологического опроса, согласно которому 90% жителей страны выразили готовность жить в условиях нехватки электроэнергии в течение 2-3 лет.

«У нас было так много ужасных проблем, так много жертв, столько разрушений, что отключение электроэнергии — это не самое худшее, что может случиться», - цитирует Зеленскую BBC.

Ранее сообщалось, что 23 ноября после массированного ракетного удара по объектам энергетики Украины, большая часть страны осталась без света, тепла и воды.