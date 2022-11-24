МВД Белоруссии: телефонные мошенники с Украины в 2022 году похитили у белорусов $4,5 млн

Телефонные мошенники, совершающие звонки с территории Украины, похитили в 2022 году у жителей страны $4,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Белоруссии Ивана Кубракова.
По его словам, только за этот год «ущерб» от действий телефонных воров оценивается в $4,5 млн.
«Это на территории Республики Беларусь таким количеством денег завладели мошенники, которые находятся на Украине» - поделился он в эфире телеканала ОНТ.
Ранее сообщалось, что Германия не отправит очередной пакет помощи Украине.
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