МВД Белоруссии: телефонные мошенники с Украины в 2022 году похитили у белорусов $4,5 млн

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24 ноября 2022, 21:58

Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Телефонные мошенники, совершающие звонки с территории Украины, похитили в 2022 году у жителей страны $4,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Белоруссии Ивана Кубракова.



По его словам, только за этот год «ущерб» от действий телефонных воров оценивается в $4,5 млн.



«Это на территории Республики Беларусь таким количеством денег завладели мошенники, которые находятся на Украине» - поделился он в эфире телеканала ОНТ.



Ранее сообщалось, что Германия не отправит очередной пакет помощи Украине.