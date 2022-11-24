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Мэра Харькова Терехова оштрафовали за русскую речь

, 18:57

Мэр Харькова Игорь Терехов должен заплатить штраф в размере 3 400 гривен (92 доллара) за обращение к жителям города на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя.

По данным источника, Терехов нарушил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За это он должен понести материальное наказание.

Поводом для штрафа стал эфир, где глава города использовал негосударственный язык.

Ранее сообщалось, что русский уберут из списка предметов в школах Латвии.

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