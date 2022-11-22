В Латвии русский уберут из школьного расписания, но преподавателей других языков очень мало

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22 ноября 2022, 14:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В настоящее время в качестве первого иностранного языка школьники в основном изучают английский, а в качестве второго - чаще всего русский.

Планируется, что с 2026/2027 гг. русского языка больше не будет в расписании уроков, потому что все учебные заведения должны будут предлагать для изучения в качестве второго иностранного один из языков Евросоюза или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями.

Работники отрасли такой план поддерживают, но обращают внимание на нехватку педагогов по этим предметам. Факультету педагогики, психологии и искусств Латвийского университета, который также готовит учителей иностранных языков, придется сместить акцент с программы русского языка на другие иностранные языки. Однако это не означает, что учителей немецкого, испанского или французского языков автоматически станет больше.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы это было так, но желающих учиться по этим программам мало. В этом году на программу подготовки учителей немецкого языка подали заявки только двое. К сожалению, двух человек было недостаточно, чтобы открыть программу, так как это стало бы пустой тратой денег. Для реализации программы нужны как минимум пять студентов. Кроме того, и среди обучающихся по программе "Mācītspēks" есть лишь единицы, владеющие испанским, шведским или французским языком. Поэтому и от этого проекта также не ожидается существенного вклада в систему образования", - обрисовывает ситуацию декан факультета Линда Даниэла.

Она отмечает, что тем, кто зачислен на программу русского языка, не придется прекращать учебу, но придется подумать о том, где работать после окончания вуза и, может быть, даже рассмотреть идею более глубокого изучения еще одного иностранного языка. Обязательно придется искать комплексные решения, в том числе возможности переподготовки, позволяющие приобрести дополнительную специальность.