Украина, Польша и Великобритания не предупредили США о своей провокации с падением ракеты

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23 ноября 2022, 18:23

Варшава и Киев идут на любые провокации, чтобы столкнуть НАТО с Россией и развязать третью мировую войну. Ещё в 1939 году Уинстон Черчилль метко назвал Польшу «гиеной Европы» за совместные захватнические действия с гитлеровской Германией. Тогда Варшава с аппетитом этого хищника приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства. Сейчас на очереди – Украина.



«Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией», – заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.



«Эта ракета, как мы сейчас знаем, – С‑300, на ней даже есть серийный номер, так что всё указывает на Украину. НАТО признаёт, что проследил траекторию движения этой ракеты и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Поэтому Зеленский перестал отрицать», – пояснил бывший американский разведчик.



Как сейчас выяснилось, удар по территории Польши нанёс 540-й зенитно-ракетный полк воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населённом пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С‑300ПТ.



И это была заранее спланированная провокация. Готовила её и координировала действия своих польских и украинских сателлитов британская разведка. На этот раз сработали грубо, потому что не предупредили заранее своих американских хозяев. А Байдену подобная самодеятельность не понравилась. Вот он и усомнился в российском ударе по Польше. Но банде Зеленского очень нужно втянуть в войну НАТО, чтобы спасти свои гнилые шкуры. На этот раз не получилось, значит, нужны новые провокации. И они наверняка ещё будут. В арсенале остались ракеты по-киевски полувековой свежести.



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