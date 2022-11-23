Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что провел с главой «Росатома» в Турции переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

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23 ноября 2022, 11:46

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Wolfgang Kumm / globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проинформировал, что он провел с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Турции переговоры о формировании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что провел с главой "Росатома" в Стамбуле переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа констатировал, что ЗАЭС 19–20 ноября попала под самые интенсивные обстрелы подконтрольных киевской стороне войск за все время.