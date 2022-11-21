Евреи недовольны, что им не дали помещения для молитв на ЧМ-2022 и оставили без кошерной пищи

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21 ноября 2022, 15:50

Фото: unsplash.com

Евреи возмущены, что им не разрешают готовить кошерную еду во время чемпионата мира по футболу. Также они недовольны тем, что Катар не предоставил им места для молитв. При этом зарубежные источники пишут: страна обещала выполнить все условия.

The Jerusalem Post указывает, что Доха не стала предоставлять помещения для молитв, так как не может обеспечить их безопасность. По данным газеты, по этому поводу в Катар отказалась прилетать одна группа богатых американских евреев.

Что касается еды, другие источники сообщают, что дано было обещание на приготовление кошерной пищи. Однако по итогу разрешили продавать только холодные сэндвичи.

Также стало известно, что для фанатов, которые прибыли на чемпионат мира в Катаре ФИФА подготовила «кодекс поведения на стадионе».