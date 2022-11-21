Польша запланировала разместить предложенные Германией американские комплексы Patriot на границе с Украиной

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21 ноября 2022, 12:46

Зенитный ракетный комплекс Patriot, Aaron Henson / globallookpress.com

Варшава запланировала разместить предложенные Германией американские зенитные ракетные комплексы Patriot на польско-украинской границе. Об этом информирует ТАСС.

«Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Некоторое время назад глава немецкого министерства обороны Кристина Ламбрехт сделала заявление о том, что Берлин предлагает польской стороне помощь в обеспечении безопасности ее воздушного пространства.

Как сообщалось ранее сегодня, белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что ракета, которая упала на прошлой неделе на территории Польши, была украинской.