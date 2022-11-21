Белорусский президент Лукашенко: упавшая в Польше ракета была украинской

Снаряд, который упал на прошлой неделе на польской территории, был украинским. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Лукашенко считает, что упавшая в Польше ракета была украинской. По его словам, таких случайностей не бывает, похоже на “договорняк”», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее, бывший луганской посол в Москве Родион Мирошник отметил, что киевской стороне следует предъявить всю преступную цепочку, которая организовала ракетную атаку по Польше и провоцировала эскалацию.