Белорусский президент Лукашенко: упавшая в Польше ракета была украинской

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21 ноября 2022, 12:33

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Снаряд, который упал на прошлой неделе на польской территории, был украинским. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко считает, что упавшая в Польше ракета была украинской. По его словам, таких случайностей не бывает, похоже на “договорняк”», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее, бывший луганской посол в Москве Родион Мирошник отметил, что киевской стороне следует предъявить всю преступную цепочку, которая организовала ракетную атаку по Польше и провоцировала эскалацию.