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21 ноября 2022, 08:33

Российские истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений в связи с отставанием в данной области от Российской Федерации и КНР. Соответствующая информация оказалась в распоряжении CNN, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«США намерены активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений из-за отставания в этой сфере от России и Китая, передает телеканал CNN», — отмечается в процитированном посте.

Глава управления программ стратегических систем американских ВМС Джонни Вулф, ставший собеседником журналистов, признал наличие у Москвы и Пекина оружия, которым Вашингтон в настоящий момент не располагает.

Как сообщалось ранее, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард высказала мнение о том, что власти Украины наживаются на поставках Штатами вооружений киевской стороне.