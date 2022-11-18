Служба безопасности Швеции: расследование ЧП на «Северных потоках» подтверждает, что речь идет о диверсии

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18 ноября 2022, 11:32

Газопровод «Северный поток — 2», Daniel Reinhardt / globallookpress.com

Расследование ЧП на газопроводах «Северный поток» подтверждает, что речь идет о диверсии. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила шведская Служба безопасности.

«Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на “Северных потоках” подтверждает, что речь идет о диверсии», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В ведомстве также отметили, что были задокументированы обширные повреждения в результате взрывов.

Ранее отечественный политический эксперт Сергей Марков высказал точку зрения о том, что «Северный поток» подорвала коалиция из Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и Украины.