В Новой Зеландии чиновников обязали говорить простым языком

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16 ноября 2022, 19:14 Ксения Калуга

В Новой Зеландии приняли закон о «простом языке». Депутаты решили, что чиновники и народ перестали понимать друг друга из-за бюрократической лексики. Теперь народные избранники будут разговаривать с гражданами на доступном языке. Будет ли такое в России?

По словам кандидата филологических наук Андрея Щербакова, документы пишутся специфическим стилем, чтобы исключить двойное толкование. При этом эксперт подчеркнул, что нужно принять меры, чтобы язык законов был понятен для его исполнителей.

Что касается чиновников, то они используют сложные для простых людей формулировки, чтобы не говорить правду напрямую. Именно поэтому складывается впечатление будто бы человек говорит красиво и убедительно, но по факту за словами ничего не стоит, поясняет эксперт «Комсомольской правде».

Несмотря на то, что заимствования – это естественный процесс, Правительство РФ недавно внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов при наличии российских аналогов. Авторы документа заявили, что нужно усовершенствовать речь чиновников различного уровня.