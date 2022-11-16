Насколько важна для России лояльность центральноевропейских стран?

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16 ноября 2022, 13:00

Сербия и Венгрия оказались конструктивнее других европейцев в отношении России. В Венгрии это напрямую связано с личностью премьера Виктора Орбана. Когда после начала СВО все остальные государства ЕС приняли решение о поставках вооружения Украине, Венгрия как член ЕС и НАТО чётко сформулировала своё желание оставаться в стороне от конфликта. Гуманитарные поставки Украине – да, помощь беженцам – да, поставки вооружения – нет. Важно подчеркнуть: позиция Орбана не пророссийская – она провенгерская. Центральная идея всей его политики такова: нас это не касается, а при вовлечении в конфликт мы можем нарваться на далеко идущие последствия.



Если в Венгрии среди населения не наблюдается никакой русофилии, то Сербия – единственная страна, где после начала СВО прошли массовые акции в поддержку России. Интересно обратить также внимание на другую страну Центральной Европы – Словакию. Согласно опросу 2021 года, проведённому аналитическим центром либеральной ориентации, более половины опрошенных позитивно оценили деятельность РФ и лично Путина. Половина опрошенных назвала главной угрозой Соединённые Штаты, и только четверть – Россию.



Парламентская республика, каковыми являются государства Центральной Европы, позволяет воплотить в жизнь волю меньшей части общества. Ключевые посты в правительстве занимают члены победившей на выборах партии, а для победы на выборах не требуется набрать более половины голосов.



Ещё одна страна, о которой нельзя не вспомнить в разговоре о центрально-европейском регионе, – это Польша. Польша оказывает огромное воздействие на всю украинскую политику с 2014 года: именно позиция Польши поспособствовала тогдашним процессам. Она исторически стремилась к установлению контроля над территорией нынешней Украины. США сделали ставку на Польшу как на амбициозное государство, недовольное своим геополитическим положением, – выбрали её в качестве противовеса другим странам ЕС, прежде всего Германии. В течение ближайших 5–10 лет Польша сможет претендовать если не на лидерство в ЕС, то на равное положение с Германией. Центр Евросоюза смещается на восток, тем более что украинский вопрос для европейской повестки сегодня – основной.



Но как бы ни относились упомянутые страны к России, принципиально ничего не изменится. Но России важно видеть, что не все в Европе настроены против нас. При нехватке союзников каждая страна, настроенная к нам конструктивно, имеет значение.



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