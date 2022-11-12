Офис Зеленского объявил о начале работы в Херсоне областной администрации, подконтрольной Киеву

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12 ноября 2022, 21:08 Источник: ТАСС

Украинский солдат. Фото: Ashley Chan/globallook.com

В Херсоне, откуда российская армия на этой неделе отвела войска, приступили к работе подконтрольная киевским властям военная областная администрация, полиция и Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом написал в субботу в своем телеграм-канале заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он сопроводил свой пост видео, на котором херсонские чиновники докладывают Зеленскому о том, что приступили к своим обязанностям.

Позже появилась информация, что в Херсоне с пяти часов вечера до восьми утра вводится комендантский час.

Приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра отдал 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего Объединенной группой войск генерала Суровикина.