Российская армия оставляет Херсон и, по приказу Шойгу, отводит войска за Днепр

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9 ноября 2022, 18:24 Источник: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Kremlin Pool/globallook.com

Российская армия оставляет город Херсон и займет оборону на левом берегу Днепра. Приказ об отводе войск отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего Объединенной группой войск генерала армии Сергея Суровикина в среду.

Как доложил Суровикин, Херсон и прилегающие к нему населенные пункты в настоящее время не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие херсонцы — а это более 115 тысяч человек — покинули город.

Командующий заявил, что в этих условиях целесообразно «организовать оборону по барьерному рубежу Днепра, а именно по левому берегу реки».

Министр обороны согласился с предложениями Суровикина и отдал приказ об отводе войск.

"Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда остается приоритетом", - заявил Шойгу. Он также попросил Суровикина убедиться, что все желающие мирные граждане смогли выехать.