Конгрессмен Комер заявил о том, что республиканцы расследуют деловые связи семьи Байдена

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2022, 13:52

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP / globallookpress.com

Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер заявил о том, что республиканцы расследуют деловые связи семьи президента США Джо Байдена, передает телеканал Fox News.

Во время эфира на канале Комер отметил, что по результатам опроса, который опубликовало издание Newsweek, такую инициативу поддерживает 52 процента американцев. Если контроль над нижней палатой конгресса отойдет к республиканцам, к расследованию присоединится еще один конгрессмен Джим Джордан в качестве председателя судебного комитета палаты представителей.

Ранее Джо Байден высказался о том, что независимо от итогов промежуточных выборов в конгресс планирует выдвигаться на пост президента США в 2024 году.