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10 ноября 2022, 15:31

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Вооруженные силы Украины намерены усилить наступление на Запорожском направлении после отведения войск РФ с правобережья Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.



По ее словам, внимание украинской стороны обусловлено желанием захватить Запорожскую АЭС. Это задача сейчас является наиболее приоритетной для армии противника.



Рогов также отметил, что именно поэтому ВСУ перебрасывают силы, которые освободятся на херсонском направлении.



Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии замечены арабские наемники.