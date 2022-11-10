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Рогов: в Запорожской области на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют арабские наемники из террористических организаций

, 09:43 Источник: Соловьев Live

Рогов: в Запорожской области на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют арабские наемники из террористических организаций
вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что арабские наемники международных террористических формирований участвуют в боевых действиях в Запорожье на стороне ВСУ.

Владимир Рогов отметил, что по переговорам доминирует польская речь, но присутствуют также грузинская, чеченская, французская и даже арабская.

Член главного совета администрации Запорожской области утверждает, что на стороне ВСУ воюют наемники из "Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*. По словам Рогова, одних в зону боевых действий завезли турки, других – американцы.

*Запрещенные в России террористические организации

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