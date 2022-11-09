Британский наемник Саймон Лингард погиб в зоне проведения спецоперации

Наемник из Великобритании Саймон Лингард погиб на территории Украины. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на семью военнослужащего.
По информации телеканала, это уже третий британский наемник, погибший в зоне проведения спецоперации.
По данным российского МИД, которые приводила официальный представитель ведомства Мария Захарова, всего на территории Украины воюет более 8 тысяч наемников из 60 с лишним государств.
Ранее, 7 ноября, стало известно о гибели американского гражданина Тимоти Гриффина, воевавшего в составе «Иностранного легиона» Украины.