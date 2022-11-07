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NBC: американский наемник Тимоти Гриффин из «Иностранного легиона» погиб на Украине

, 22:28 Источник: РИА Новости

Американский гражданин Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на востоке Украины. Телеканал NBC передает, что погибший американец участвовал в боевых действиях на Украине.

Телеканал не уточнил никаких подробностей о погибшем наемнике. Возраст Тимоти Гриффина пока неизвестен.
По данным неназванных источников NBC, известна информация, что погибший проживал в штате Нью-Йорк.
Телеканал отметил, что на данный момент известно о шести погибших на Украине гражданах США.

В Минобороны РФ в июле сообщали, что на Украину с 24 февраля прибыли порядка семи тысяч наемников из 60 стран.

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