NBC: американский наемник Тимоти Гриффин из «Иностранного легиона» погиб на Украине

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7 ноября 2022, 22:28 Источник: РИА Новости

Американский гражданин Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на востоке Украины. Телеканал NBC передает, что погибший американец участвовал в боевых действиях на Украине.

Телеканал не уточнил никаких подробностей о погибшем наемнике. Возраст Тимоти Гриффина пока неизвестен.

По данным неназванных источников NBC, известна информация, что погибший проживал в штате Нью-Йорк.

Телеканал отметил, что на данный момент известно о шести погибших на Украине гражданах США.

В Минобороны РФ в июле сообщали, что на Украину с 24 февраля прибыли порядка семи тысяч наемников из 60 стран.