NBC: американский наемник Тимоти Гриффин из «Иностранного легиона» погиб на Украине

Американский гражданин Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на востоке Украины. Телеканал NBC передает, что погибший американец участвовал в боевых действиях на Украине.
Телеканал не уточнил никаких подробностей о погибшем наемнике. Возраст Тимоти Гриффина пока неизвестен.
По данным неназванных источников NBC, известна информация, что погибший проживал в штате Нью-Йорк.
Телеканал отметил, что на данный момент известно о шести погибших на Украине гражданах США.
В Минобороны РФ в июле сообщали, что на Украину с 24 февраля прибыли порядка семи тысяч наемников из 60 стран.