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9 ноября 2022, 15:05

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии не смогло обнаружить признаков того, что на украинской территории ведется подготовка «грязной бомбы». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал РИА Новости, выступил Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ.

«Гросси: МАГАТЭ не смогло обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" на Украине», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Соединенные Штаты сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма, покрывая правящий в Киеве режим.