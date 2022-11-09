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Гросси: МАГАТЭ не смогло обнаружить признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине

, 15:05

Гросси: МАГАТЭ не смогло обнаружить признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии не смогло обнаружить признаков того, что на украинской территории ведется подготовка «грязной бомбы». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал РИА Новости, выступил Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ.

«Гросси: МАГАТЭ не смогло обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" на Украине», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Соединенные Штаты сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма, покрывая правящий в Киеве режим.

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