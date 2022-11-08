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Власти Украины просят США поставить системы ПВО

, 20:28

Власти Украины просят США поставить системы ПВО
ПВО, Jörg Carstensen/ globallookpress.com

Украина обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить системы ПВО C-RAM для борьбы с дронами, якобы произведенными в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное Киевом в Конгресс США.

Отмечается, что оно написано от имени председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

В тексте он упоминает, что благодаря поставкам Вооруженные силы страны смогут защитить «важные объекты», к которым относятся «ключевые электростанции».

Пентагон пока не дает комментариев по обращению Киева.

Ранее сообщалось, что Украина сможет получить системы ПВО и ПРО от ряда стран до начала 2023 года.

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