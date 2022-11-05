Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев получит новые системы ПВО и ПРО до конца года

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5 ноября 2022, 08:37

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/ globallookpress.com

Киев ожидает до конца года поставки новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, договоренности с несколькими странами уже в процессе реализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.



По словам источника, Киев активно договаривается о поставках со многими странами. Так, некоторые из них одобрили передачу систем ПВО Украине. Об этом есть договоренности «на уровне правительства». Он также отметил, что в перспективах украинских властей есть большое количество сделок. Ближайшие из них будут согласованы уже скоро. Киев получит ПВО и ПРО до конца года.



Ранее сообщалось, что ВСУ могут вскоре усилить наступление.