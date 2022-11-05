Рогов считает, что ВСУ активизируют свои действия в ближайшее время

Власти США поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи к промежуточным выборам в Сенат 8 ноября. ВСУ активизируют свои действия в ближайшее время, чтобы выполнить условие Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать», - считает источник.
По его словам, действия украинского лидера напрямую зависят от желаний американской Демократической партии, которая и ставит перед ним определенные задачи.
Рогов отметил, что если Киеву не удастся показать военный результат к 8 ноября, то в стране прибегнут к пиару. «…будут кадры, что Украина вроде бы как наступает, то это можно продать как победу американским избирателям», -уверен он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют Херсон.
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