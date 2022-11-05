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5 ноября 2022, 07:30

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Власти США поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи к промежуточным выборам в Сенат 8 ноября. ВСУ активизируют свои действия в ближайшее время, чтобы выполнить условие Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.



«Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать», - считает источник.



По его словам, действия украинского лидера напрямую зависят от желаний американской Демократической партии, которая и ставит перед ним определенные задачи.



Рогов отметил, что если Киеву не удастся показать военный результат к 8 ноября, то в стране прибегнут к пиару. «…будут кадры, что Украина вроде бы как наступает, то это можно продать как победу американским избирателям», -уверен он.



Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют Херсон.