Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о начале отопительного сезона в стране

Отопительный сезон начался на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По словам источника, «почти 60% всех объектов ... уже подключены к теплу». Он также дополнил, что в пяти областях государства уровень доступности отопления «составляет более 85%». Еще в двух регионах он достиг максимума.
Шмыгаль рассказал, что страна сможет пережить зиму благодаря накопленным ресурсам. Так, в запасе Украины находится 14,6 млрд куб. м газа, а на складах ТЭС и ТЭЦ - 1,5 млн тонн угля.
Ранее сообщалось, что матчи УПЛ будут переносить в целях экономии электроэнергии.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Советник Байдена Салливан выразил мнение, что поддержка выделения помощи Украине сохранится в конгрессе после выборов
Ассоциация туроператоров России сообщила, что для получения срочной визы граждане должны подтвердить свои финансовые возможности
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 22:56 Воздушная тревога объявлена в Украине
- 22:36 Пентагон не подтверждает информацию Киева о планах Ирана поставить России баллистические ракеты
- 22:13 Американский актер Шон Пенн вручил Зеленскому своего «Оскара» в качестве символа веры в победу Украины
- 20:28 Власти Украины просят США поставить системы ПВО
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Дандыкин: «В Херсоне время работает на нас»