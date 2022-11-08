Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о начале отопительного сезона в стране

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8 ноября 2022, 19:32

Киев, Vyacheslav Maevskiy/ globallookpress.com

Отопительный сезон начался на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.



По словам источника, «почти 60% всех объектов ... уже подключены к теплу». Он также дополнил, что в пяти областях государства уровень доступности отопления «составляет более 85%». Еще в двух регионах он достиг максимума.



Шмыгаль рассказал, что страна сможет пережить зиму благодаря накопленным ресурсам. Так, в запасе Украины находится 14,6 млрд куб. м газа, а на складах ТЭС и ТЭЦ - 1,5 млн тонн угля.



Ранее сообщалось, что матчи УПЛ будут переносить в целях экономии электроэнергии.