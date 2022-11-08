Власти Украины вынуждены переносить футбольные матчи на дневное время из-за проблем с электроэнергией

Украинская премьер-лига отказалась от проведения футбольных матчей в вечернее время в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола страны.
Отмечается, что подобные меры планируют сохранить до начала 2023 года.
Все матчи, назначенные на 17:00, будут перенесены на 12:00 и 14:00.
С помощью этих действий правительство страны намеревается сэкономить электроэнергию.
Ранее сообщалось, что в украинских аптеках рекомендуют запастись медикаментами на случай отключения света.
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