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Власти Украины вынуждены переносить футбольные матчи на дневное время из-за проблем с электроэнергией

, 18:03

Власти Украины вынуждены переносить футбольные матчи на дневное время из-за проблем с электроэнергией
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Украинская премьер-лига отказалась от проведения футбольных матчей в вечернее время в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола страны.

Отмечается, что подобные меры планируют сохранить до начала 2023 года.

Все матчи, назначенные на 17:00, будут перенесены на 12:00 и 14:00.

С помощью этих действий правительство страны намеревается сэкономить электроэнергию.

Ранее сообщалось, что в украинских аптеках рекомендуют запастись медикаментами на случай отключения света.

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