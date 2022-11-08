Власти Украины вынуждены переносить футбольные матчи на дневное время из-за проблем с электроэнергией

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8 ноября 2022, 18:03

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Украинская премьер-лига отказалась от проведения футбольных матчей в вечернее время в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола страны.



Отмечается, что подобные меры планируют сохранить до начала 2023 года.



Все матчи, назначенные на 17:00, будут перенесены на 12:00 и 14:00.



С помощью этих действий правительство страны намеревается сэкономить электроэнергию.



Ранее сообщалось, что в украинских аптеках рекомендуют запастись медикаментами на случай отключения света.