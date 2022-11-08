МИД Турции: Швеция и Финляндия не выполнили своих обязательств перед Анкарой, от которых зависит их вступление в НАТО

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8 ноября 2022, 17:19 Источник: ТАСС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: Sha Dati/XinHua/globallook.com

Ни Швеция, ни Финляндия, чьи заявки о вступлении в НАТО блокирует Турция, пока не выполнили свои обязательства перед Анкарой. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, обе скандинавские страны сделали определенные шаги по выполнению договоренностей с Турцией, но «на текущем этапе трудно говорить, что они выполнили свои обязательства: шаги недостаточны».

Министр, слова которого приводит турецкая Yeni Safak, напомнил, что в июне три страны подписали меморандум, который предполагает ряд действий от Швеции и Финляндии на пути вступления в НАТО — в частности, отказ от сотрудничества с организациями, имеющими связи с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары.