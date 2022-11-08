Сенатор Ольга Ковитиди считает переговоры с Украиной до достижения целей СВО нецелесообразными

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8 ноября 2022, 11:47

Сенатор Ольга Ковитиди, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает, что проведение переговоров по Украине до достижения задач специальной военной операции России нецелесообразно. По мнению политика, вести переговоры нужно с США, поскольку они все решают по Украине, но состояние действующего американского президента Джозефа Байдена не позволяет ему заниматься этими вопросами.

Ковитиди отметила, что у Байдена, вероятно, состояние деменции.

Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений в западных СМИ о том, что страну подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Киева для начала диалога "абсолютно понятными" и называл их.

Ковитиди в беседе с РИА Новости указала, что в первую очередь следует решить задачи спецоперации, а пока этого не произойдёт, ни в каком другом ракурсе никаких переговоров с хозяевами Зеленского вести нельзя. Сенатор пояснила, что смысла в проведении переговорного процесса с самим Киевом нет, поскольку Зеленский является не самостоятельным главой государства, а западной марионеткой.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Украина совсем лишилась самостоятельности.