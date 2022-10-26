Володин: «Украина стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона»

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26 октября 2022, 10:24 Источник: Вячеслав Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в среду высказался о ситуации на Украине. По оценке законодателя, Украина совсем лишилась самостоятельности, украинская экономика полностью разрушена.

Спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале: "Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном".

Володин констатировал "крах экономики" Украины. Парламентарий отметил, что "киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии". Володин указал, что у Киева свыше 100 млрд долларов долгов, а их необходимо возвращать, и проценты по кредитам ежедневно растут.

"Украина потеряла способность существовать как государство", - заключил Вячеслав Володин.