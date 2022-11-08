Cоветник американского президента Салливан: США недавно контактировали с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

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8 ноября 2022, 07:12

Evgen Kotenko/globallookpress.com

США недавно контактировали с Россией на высоком уровне по поводу снижения рисков применения ядерного оружия.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал статью американской газеты The Wall Street Journal, в которой говорится о его переговорах в последние месяцы с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Салливан указал, что возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия и чтобы донести российским политикам последствия его возможного применения, была и имеется.

Политик пояснил, что каналы, по которым проводились эти контакты, не раскрываются, чтобы их защитить.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ранее комментируя публикацию WSJ, заявил, что в западных газетах публикуют много «уток», и порекомендовал задать вопросы изданию или администрации Байдена.