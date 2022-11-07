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Песков отказался комментировать материал WSJ о конфиденциальных переговорах помощника Байдена Салливана с Патрушевым и Ушаковым

, 13:25

Песков отказался комментировать материал WSJ о конфиденциальных переговорах помощника Байдена Салливана с Патрушевым и Ушаковым
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отказался давать комментарий по поводу материала издания The Wall Street Journal (WSJ) о конфиденциальных переговорах Джейка Салливана, помощника американского лидера Джо Байдена, с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и Юрием Ушаковым, помощником президента Владимира Путина. Об этом информирует ТАСС.

«Песков не стал комментировать материал газеты The Wall Street Journal о контактах между Москвой и Вашингтоном по линии представителей по безопасности», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что он не знает, насколько достоверны сведения о просьбах Белого дома к украинской стороне показать открытость к диалогу с Москвой.

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