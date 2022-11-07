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Экс-депутат Рады Кива: войска Украины применят полученные от Запада комплексы NASAMS и Aspide в наступлении на Херсон

, 15:17

Экс-депутат Рады Кива: войска Украины применят полученные от Запада комплексы NASAMS и Aspide в наступлении на Херсон
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины применят полученные от Запада зенитные ракетные комплексы NASAMS и Aspide в наступлении на город Херсон. Об этом написал в своем Telegram-канале Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Некоторое время назад украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что на территорию бывшей советской республики прибыли ЗРК NASAMS и Aspide.

«По информации: новые системы огня будут использовать ВСУ в наступательной операции на Херсон», — отмечается в посте Ильи Кивы.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание La Repubblica написало, что Вашингтон и Североатлантический альянс допускают начало мирных переговоров по Украине, если подконтрольные киевской стороне подразделения займут Херсон.

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