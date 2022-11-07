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Аргументы Недели Политика 13+

La Repubblica: США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине, если киевские войска возьмут Херсон

, 14:26

La Repubblica: США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине, если киевские войска возьмут Херсон
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс допускают начало мирных переговоров по Украине, если подконтрольные киевской стороне войска займут город Херсон. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания La Repubblica.

«США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение, пишет газета La Repubblica», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российское министерство обороны выступило с опровержением заявлений блогеров якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о «высоких бесполезных потерях в людях и технике».

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