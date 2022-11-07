МО РФ опровергло заявления блогеров якобы от имени 155-й бригады морпехоты ТОФ о «высоких бесполезных потерях в людях и технике»

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7 ноября 2022, 14:14

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации выступило с опровержением заявлений блогеров якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о «высоких бесполезных потерях в людях и технике». Об этом информирует ТАСС.

«МО РФ опровергло заявления блогеров якобы от имени 155-й бригады морпехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В Минобороны отметили, что в настоящий момент бойцы 155-й бригады наступают в районе города Угледара, который расположен на территории Донбасса.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что украинские силы обстреляли российских военных в окрестностях Марьинки запрещенными кассетными снарядами.