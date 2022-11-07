Кадыров: украинские силы обстреляли российских военных в окрестностях Марьинки запрещенными кассетными боеприпасами

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7 ноября 2022, 12:18

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Украинские силы обстреляли российских военных в окрестностях расположенной в Донбассе Марьинки запрещенными кассетными снарядами. Об этом проинформировал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Украинские фашисты используют запрещенные кассетные боеприпасы», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По словам чеченского лидера, «в окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл».

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный журналист Борис Корчевников указал на то, что священнослужителя Михаила Васильева убил в Херсонской области снаряд, выпущенный из системы HIMARS.