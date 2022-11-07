Журналист Корчевников: российского протоиерея Михаила Васильева убила в Херсонской области ракета системы HIMARS

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7 ноября 2022, 11:56 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Российского протоиерея Михаила Васильева, о гибели которого стало известно некоторое время назад, убил на территории Херсонской области снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня HIMARS. На это, как пишет Telegram-канал «RT русском», указал журналист Борис Корчевников.

«Отца Михаила Васильева убили на Херсонщине. “Химарсами”. Ракета разорвалась в трех метрах от него. После ночи мучений в местной больнице он умер в воскресное утро», — процитирован Корчевников в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее в понедельник сообщалось, что британское издание The Sun разместило видео, на котором запечатлено, как раненый российский военнослужащий отбрасывает в сторону боеприпасы, падающие с украинского дрона.