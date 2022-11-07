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7 ноября 2022, 11:20

Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Британский таблоид The Sun опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как раненый российский военнослужащий отбрасывает в сторону гранаты, падающие с украинского беспилотного летательного аппарата.

Согласно информации, приведенной The Sun, данные кадры были сняты весной на территории Донбасса. Военному, который три раза смог отбросить боеприпас, удалось выжить.

В The Sun назвали размещенный ролик шокирующим.

Как сообщалось ранее сегодня, автор издания The Washington Post Ишаан Тарур допустил, что американские власти в случае успеха республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс могут сократить или вообще прекратить помощь киевской стороне.