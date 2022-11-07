Автор WP Тарур: США в случае успеха республиканцев на выборах в Конгресс могут сократить или вообще прекратить помощь Украине

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7 ноября 2022, 10:52

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Соединенные Штаты в случае успеха республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра, могут сократить или вообще прекратить помощь Украине. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Ишаан Тарур, автор издания The Washington Post (WP).

«США в случае успеха представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября могут сократить или вообще прекратить помощь Киеву, устроив ему "республиканскую зиму"», — приведена точка зрения Тарура в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что угрозы украинской стороны возобновить ядерную программу в значительной мере послужили причиной осуществления специальной операции Москвы.