NYT сообщила о попытках России якобы оказать влияние на выборы в Конгресс США 8 ноября

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6 ноября 2022, 20:30 Источник: ТАСС

Кабины для голосования в штате Флорида, США. Фото: Paul Hennessy/globallook.com

Американские эксперты зафиксировали со стороны России попытки якобы повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября. Об этом написала в воскресенье газета The New York Times.

По информации исследователей, на которых ссылается издание, в последнее время активизировались некоторые аккаунты в соцсетях, которые, по их утверждению, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году. Они вновь стали публиковать посты, критикующие демократов, в частности, указывают на неразумность трат ими средств налогоплательщиков на поддержку Украины.

Наибольшую активность эти пользователи якобы проявляют в тех штатах, где позиции демократов наиболее слабы.

«Ясно, что они пытаются лишить их [демократов] возможности предоставлять поддержку и финансовую помощь Украине», - сообщил газете один из экспертов, бывший сотрудник Пентагона Алекс Плитсес.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп 14 ноября может объявить о своем участии президентских выборах 2024 года.