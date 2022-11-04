Портал Axios: Трамп может 14 ноября объявить об участии в выборах президента США 2024 года

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4 ноября 2022, 16:24

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может 14 ноября объявить об участии в выборах главы Белого дома, которые состоятся в 2024 году. Об этом проинформировал портал Axios, сославшийся на свои источники.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении интернет-ресурса, Трамп намерен при выдвижении своей кандидатуры «оседлать волну ожидаемой эйфории в Республиканской партии». Она, по прогнозам, должна одержать победу по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября.

Как сообщалось ранее сегодня, действующий американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что США в скором будущем «освободят Иран».